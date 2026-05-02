Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 195 военнослужащих в зоне СВО

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 195 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО. Это следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 250 человек, от действий группировок «Запад» — до 200, «Южная» — до 120, «Центр» — до 275, на направлении «Восток» — более 310 и «Днепр» — свыше 40 военнослужащих.
В министерстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дружба, Великая Березка и Кондратовка Сумской области. В Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Колодезное и Лютовка Харьковской области. Противник потерял 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, полка беспилотных систем ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Гороховатка, Дружелюбовка, Новосергеевка Харьковской области, Маяки и Красный Лиман в ДНР. ВСУ потеряли боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и 5 станций радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Южная» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Роскошное, Николаевка, Артема, Кривая Лука и Рай-Александровка в ДНР. Противник потерял 4 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Каменка, Новогригоровка, Новониколаевка, Марьевка, Доброполье, Матяшево, Кучеров Яр в ДНР, Веселое и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Просяная, Добропасово, Покровское Днепропетровской области, Васиновка, Барвиновка, Любицкое, Лесное, Омельник и Воздвижевка Запорожской области. Противник потерял четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Счастливое, Юрковка и Запорожец Запорожской области. Уничтожены, 11 автомобилей, боевая бронированная машина и станция радиоэлектронной борьбы.