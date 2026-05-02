«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины, военным аэродромам, объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.
ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ
МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток предприятие ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.