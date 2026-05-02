ВС РФ за сутки поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Российские войска поразили в течение суток предприятие ВПК, военные аэродромы и объекты портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации противника в 152 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.