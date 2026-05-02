Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии объявлена беспилотная опасность

На территории Башкирии объявлена беспилотная опасность, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

МЧС России напоминает:

— держись подальше от окон — осколки стекла могут быть опасны при взрыве.

— не выходи на улицу без необходимости.

— не подходи к обломкам БПЛА, сообщи о происшествии по номеру: 112.

— следи за сообщениями в официальных источниках.

Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.

