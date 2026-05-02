В Башкирии объявлена беспилотная опасность

МЧС России напоминает:
— держись подальше от окон — осколки стекла могут быть опасны при взрыве.
— не выходи на улицу без необходимости.
— не подходи к обломкам БПЛА, сообщи о происшествии по номеру: 112.
— следи за сообщениями в официальных источниках.
Напомним, в республике разработано приложение «112 — Экстренная помощь». Его рекомендуется установить на телефон. С помощью приложения можно сообщить о происшествии и вызвать на помощь медиков, пожарных, полицию и другие экстренные оперативные службы в одно касание. Кроме того, приложение отправляет push‑уведомление на телефон об опасных погодных явлениях и введении режима беспилотной опасности на территории республики, а также о его отмене.