В ходе СВО погиб житель Очерского округа Прикамья Роман Веретенников.

В Доме культуры рабочего поселка Павловский Очерского округа 4 мая состоится церемония прощания с погибшим в зоне проведения СВО земляком. В боях на передовой специальной военной операции погиб рядовой Веретенников Роман Владимирович.
Роман Веретенников родился 18 марта 1971 года в поселке Павловский. После окончания Меновщиковской школы поступил в профессиональное училище на каменщика. Долгое время работал в строительной сфере, помогал родным в строительстве дома.
В зоне СВО Роман Владимирович проходил службу стрелком. Погиб 14 октября 2024 года.
Администрация Очерского муниципального округа выражает искренние слова соболезнования родным и близким защитника Отечества.