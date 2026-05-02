Тревога днём. Что известно об атаке БПЛА на Татарстан 2 мая 2026?

Аэропорты не закрывали, но интернет вновь «лёг». Что происходит, откуда дроны и как не поддаваться панике — в материале «АиФ-Казань».
«Интернет пропал, сирены молчат»: как прошла тревога
Майские выходные продолжаются, а вместе с ними — и тревожные сводки. 2 мая, в разгар субботы, жители Татарстана получили очередное уведомление от МЧС. В 14:20 на всей территории республики введён режим «Беспилотная опасность». Это уже пятая тревога за последние десять дней. Но есть и важные отличия.
Сообщение пришло через официальное приложение МЧС. В отличие от предыдущих случаев, угрозу атаки для конкретных городов (Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Набережных Челнов) не объявляли. Режим действует в общем формате. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы, по данным Росавиации, продолжают работу в штатном режиме. Никаких ограничений на приём и выпуск рейсов не вводилось.
Однако, как это обычно бывает, жители республики массово пожаловались на сбои в работе мобильного интернета. Мессенджеры не грузятся, онлайн-оплата не работает, соцсети «зависли». По негласной практике, так глушат сигналы для управления беспилотниками.
«Апрельская серия продолжается»: почему тревоги стали привычными
2 мая — не первый и, видимо, не последний случай. Апрель 2026 года войдёт в историю Татарстана как месяц дронов. Напомним хронологию:
25 апреля: режим действовал более 8 часов, угроза атаки на Нижнекамск, Альметьевск, Елабугу. Сбит один БПЛА. Задержки рейсов до 16 часов.
29 апреля: тревога с 03:08, закрыты аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы. Задержаны десятки рейсов.
30 апреля: режим с 00:27, угроза для четырёх городов. Аэропорт Бугульмы закрыт. ПВО сбила 189 дронов над 14 регионами России.
Эта атака, 2 мая, стала дневной. Официально Минобороны ещё не отчитывалось о сбитых беспилотниках именно над Татарстаном, но известно, что утром того же дня (с 8:00 до 14:00) средства ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над российскими регионами. Часть из них — над соседней Башкирией, где также объявляли тревогу и временно закрывали аэропорт Уфы.
«Не снимайте, не выходите, не паникуйте»: памятка МЧС
Спасатели вновь напоминают правила поведения:
При объявлении «Беспилотной опасности» нужно спуститься в укрытие (подвал, паркинг, помещение без окон).
Не подходить к окнам, не выходить на балконы.
Категорически запрещено снимать и выкладывать в интернет фото и видео работы средств противовоздушной обороны. Такие действия помогают врагу корректировать удары.
При обнаружении подозрительных предметов или дронов — звонить 112.
Если вы за рулём — остановитесь, выйдите из машины и пройдите в ближайшее здание или подземный переход. Не пытайтесь рассмотреть БПЛА.
Участившиеся атаки показывают, что безопасность — дело общее. И лучше лишний раз проверить, знают ли ваши дети, куда прятаться при тревоге, и заряжены ли телефоны. Майские праздники продолжаются. Берегите себя и близких.