МО РФ: За шесть часов над регионами РФ сбиты 146 украинских БПЛА

Системы ПВО уничтожили 146 украинских БПЛА.

Системы противовоздушной обороны России вечером, 2 мая, успешно перехватили и уничтожили 146 украинских БПЛА, который пытались атаковать регионы страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подчеркивается, что атака была отражена в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени.

«2 мая с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Вражеские дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской, Челябинской областей и Московского региона.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на подлете к столице были сбиты пять БПЛА. Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

