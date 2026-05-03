В Раде рассказали, почему Зеленский ввёл санкции против Богдана

Депутат Рады Железняк: Зеленский ввёл санкции против Богдана из-за Миндича.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан мог попасть под санкции из-за причастности к распространению информации по коррупционному скандалу с участием бизнесмена Тимура Миндича. Так объяснил введение санкций в отношении Богдана депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Зеленский ввел санкции против Андрея Богдана, экс-главы своего офиса. Я так понимаю, это типа на основе конспирологии, что именно он слил “пленки Миндича”… Другого объяснения нет…», — такой пост Железняк разместил в Telegram-канале.

Депутат обратил внимание на то, что ранее санкции против Миндича были введены на три года, в то время как на Богдана наложены рестрикции на 10 лет.

Напомним, согласно указу Зеленского, действия Богдана угрожают национальным интересам, суверенитету и безопасности страны, а также ее территориальной целостности.

Хроники коррупционного скандала вокруг украинского бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича здесь на KP.RU.

Тем временем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что новые подробности в деле Тимура Миндича и его окружения могут содержать еще много неожиданных фактов.

