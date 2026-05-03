Украинцы стареют на 15 лет быстрее нормы: медики назвали причины

Украинцы стали стареть быстрее, биологический возраст многих из них превышает паспортный на 10−15 лет. Об этом информирует телеканал ТСН на основе результатов исследований Киевского института геронтологии.
Сообщается, что Украина стала мировым лидером по преждевременному старению. При этом учёные предрекают сокращение продолжительности жизни в стране.
«К сожалению, мы ожидаем значительного сокращения продолжительности жизни… Вопрос здесь не в медицине, а в социальных условиях», — сказал телеканалу директор института Борис Манковский.
В качестве причин ускоренного старения украинцев называются хронический стресс, недосыпание, повышенная тревожность, а также недостаток тепла. Самыми уязвимыми категориями стали военные, а также молодёжь и женщины среднего возраста.
Ранее врач предупредил о риске старения мозга из-за нехватки сна.
Тем временем элитные украинские военные умирают от эпидемии. Какое заболевание стало причиной, читайте здесь на KP.RU.