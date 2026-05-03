Минобороны Иордании заявило об ударах по складам оружия на границе с Сирией

Военно-воздушные силы Иордании нанесли удары по производственным объектам и складам незаконных формирований у границы с Сирией, где хранились оружие и наркотики, сообщило новостное агентство Petra со ссылкой на иорданское министерство обороны.
В ведомстве отметили, что целью атаки было предотвращение проникновения наркотиков и оружия в Иорданию.
«Операция была направлена против производственных мощностей, мастерских и складов, откуда торговцы перевозят оружие и наркотики на иорданскую территорию», — говорится в заявлении.
Напомним, в декабре 2025 года Центральное командование США (CENTCOM) объявило о том, что американские военные совместно с иорданскими силами поразили свыше 70 объектов, принадлежащих группировке «Исламское государство»*. Цели находились в различных районах в центральной части Сирии. Для ударов использовалось свыше сотни боеприпасов.
* Запрещенная в России террористическая организация.