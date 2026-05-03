Свыше 30 дронов ВСУ уничтожили над Ленобластью: подробнее о ночной атаке

Губернатор Дрозденко: над Ленобластью уничтожили 35 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области ночью 3 мая отражают атаку украинских БПЛА. Всего к текущему моменту ликвидировано 35 дронов. Об этом уведомил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

Информации о пострадавших не поступало. Данные о разрушениях также отсутствуют. Работа по отражению атаки врага продолжается, обозначил губернатор.

«Силами ПВО уничтожено 35 БПЛА в Ленинградской Области», — проинформировал Александр Дрозденко.

Кроме того, налету дронов подвергается Московский регион. За прошлый день на подлете к столице РФ ликвидировано девять БПЛА. Ночью 3 мая уничтожено еще два беспилотника ВСУ. Информации о последствиях на земле не поступало. Власти города сообщили о работе специалистов на местах падения обломков дронов.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
