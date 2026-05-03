Над Тульской областью отражают атаку БПЛА: пострадавших, разрушений нет

За прошлые сутки над Тульской областью ликвидировали 17 украинских дронов. Ночью атаки БПЛА продолжились. К настоящему моменту, с начала суток, уничтожено еще пять украинских беспилотников. Так сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в «Макс».
По его данным, работа по отражению ударов все еще ведется. Опасность атаки БПЛА сохраняется.
«Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в материале губернатора.
Днем 2 мая в период с 14:00 до 20:00 сбили 146 БПЛА над регионами России. Беспилотники успешно перехватили над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской и Челябинской областей. Кроме того, атакам подвергся Московский регион.