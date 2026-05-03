Жертвой атаки БПЛА на Московский регион стал пожилой мужчина: главное о налетах на Подмосковье

В настоящий момент временные ограничения на полеты действуют в семи аэропортах РФ. В их числе воздушная гавань «Пулково». Над Ленобластью отражают атаку БПЛА. Кроме того, на прием и выпуск рейсов недоступны аэропорты Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Череповца и Ярославля. Они работают в ограниченном режиме с вечера 2 мая. Запрет на прием и выпуск рейсов также сказался на работе аэропорта Храброво. Время вылета и прилета самолетов из Калининграда в Петербург и обратно изменено. Это связано с ограничениями в петербургском аэропорту.