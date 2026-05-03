Жертвой атаки БПЛА на Московский регион стал пожилой мужчина: главное о налетах на Подмосковье

ВСУ пытались атаковать Подмосковье в течение всего дня, 2 мая. В результате силами противовоздушной обороны ликвидировано не менее шести дронов ВСУ. В результате атак на регион погиб 77-летний местный житель. Об этом оповестил губернатор Московской области Андрей Воробьев в канале в «Макс».
Глава региона сообщил, что воздушные цели были перехвачены, в том числе, с помощью средств РЭБ. По его данным, беспилотники сбиты над Истрой, Одинцово, Чеховом, Солнечногорском, Волоколамском и Коломной Московской области. Это одна из самых массированных атак за последнее время.
«К сожалению, в деревне Чернево Волоколамского округа погиб 77-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким», — выразил скорбь Андрей Воробьев.
Он пообещал оказать необходимую помощь семье погибшего. О смерти пенсионера стало известно к 22:25 2 мая. Сведений о разрушениях на земле после атак БПЛА не поступало. По словам губернатора, на местах падения обломков БПЛА работают экстренные оперативные службы.
Всего за прошлые сутки силами противовоздушной обороны ликвидировано девять дронов на подлете к столице. Ночью 3 мая стало известно об уничтожении еще двух БПЛА, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. О повреждениях на земле и пострадавших информации не поступало.
В настоящий момент временные ограничения на полеты действуют в семи аэропортах РФ. В их числе воздушная гавань «Пулково». Над Ленобластью отражают атаку БПЛА. Кроме того, на прием и выпуск рейсов недоступны аэропорты Калуги, Костромы, Нижнего Новгорода, Пскова, Череповца и Ярославля. Они работают в ограниченном режиме с вечера 2 мая. Запрет на прием и выпуск рейсов также сказался на работе аэропорта Храброво. Время вылета и прилета самолетов из Калининграда в Петербург и обратно изменено. Это связано с ограничениями в петербургском аэропорту.
По обновленным данным, над Ленинградской областью с начала суток сбили уже 43 украинских дрона. По словам губернатора Александра Дрозденко, боевая работа продолжается. Силы ПВО отражают массированные удары противника.