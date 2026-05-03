Над Ленобластью сбили 43 БПЛА, идет работа ПВО

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область, которую ВСУ начали в ночь на воскресенье 3 мая. О результатах противодействия попыткам украинских военных атаковать объекты на территории региона информировал губернатор Александр Дрозденко.
«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — написал чиновник в Telegram-канале.
Накануне речь шла о том, что в небе над Ленинградской областью ликвидировано 35 дронов.
Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что с начала суток, уничтожено пять украинских беспилотников.
Також сообщалось, что жертвой атаки БПЛА на Московский регион стал пожилой мужчина.