Над Ленобластью сбили 43 БПЛА, идет работа ПВО

Российские силы ПВО отражают массированную атаку дронов на Ленинградскую область.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Ленинградскую область, которую ВСУ начали в ночь на воскресенье 3 мая. О результатах противодействия попыткам украинских военных атаковать объекты на территории региона информировал губернатор Александр Дрозденко.

«На данный момент сбито 43 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают массовую атаку противника», — написал чиновник в Telegram-канале.

Накануне речь шла о том, что в небе над Ленинградской областью ликвидировано 35 дронов.

Тем временем губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что с начала суток, уничтожено пять украинских беспилотников.

Также сообщалось, что жертвой атаки БПЛА на Московский регион стал пожилой мужчина. Подробности налёта украинских дронов на Подмосковье здесь на KP.RU.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше