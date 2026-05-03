ВСУ от действий «Севера» за сутки потеряли 59 БПЛА и 69 тяжелых октокоптеров

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки потеряли 37 пунктов управления беспилотниками, 59 БПЛА самолетного типа и 69 тяжелых октокоптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Василий Межевых.

Источник: РИА "Новости"

«Вскрыты и уничтожены 37 пунктов управления БПЛА, 59 БПЛА самолетного типа, 69 тяжелых боевых октокоптеров R-18, две единицы инженерной техники, восемь квадроциклов и 11 наземных робототехнических комплексов противника», — сказал Межевых.

