Бойцы Южной группировки уничтожили пункт дислокации ВСУ в Константиновке

«В ходе ведения воздушной разведки с помощью дрона коптерного типа разведчики обнаружили ротацию живой силы противника в населенном пункте Константиновка. Живая сила в количестве шести человек сменила место укрытия. Проследив за ними и выявив новый пункт временной дислокации, разведчики передали координаты цели расчету 152-мм орудия “Гиацинт”. Благодаря быстрой и слаженной работе расчета, прямым попаданием удалось уничтожить пункт временной дислокации с живой силой противника», — говорится в сообщении.