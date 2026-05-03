ВСУ оставили замаскированную под мяч мину на добропольском направлении

Украинские военные замаскировали мину под мяч. Это произошло на добропольском направлении, информирует РИА Новости.
«Обнаружили мяч, который лежал на пеньке. Показалось подозрительным, решили проверить дистанционно», — цитирует агентство рассказ российского бойца с позывным «Пика».
Сообщается, что мина-мяч взорвалась, когда её сдвинули с места. Подобные случаи требуют повышенной осторожности, резюмировал российский военнослужащий.
Тем временем в зоне специальной военной операции ВСУ начали применять новый вид оружия. Военный эксперт Андрей Марочко информировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают замаскированные наземные платформы-камикадзе, начиненные танковыми минами.
Также стало известно о маскировке мин ВСУ под цветы.
Кроме того, ВСУ стали чаще применять тактику установки мин-ловушек, замаскированных под предметы повседневного обихода и автомобильные запчасти, на территории Запорожской области.