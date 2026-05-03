ВСУ оставили замаскированную под мяч мину на добропольском направлении

Российские военные нашли замаскированную под мяч мину, когда её сдвинули, произошёл взрыв.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные замаскировали мину под мяч. Это произошло на добропольском направлении, информирует РИА Новости.

«Обнаружили мяч, который лежал на пеньке. Показалось подозрительным, решили проверить дистанционно», — цитирует агентство рассказ российского бойца с позывным «Пика».

Сообщается, что мина-мяч взорвалась, когда её сдвинули с места. Подобные случаи требуют повышенной осторожности, резюмировал российский военнослужащий.

Тем временем в зоне специальной военной операции ВСУ начали применять новый вид оружия. Военный эксперт Андрей Марочко информировал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают замаскированные наземные платформы-камикадзе, начиненные танковыми минами.

Также стало известно о маскировке мин ВСУ под цветы, подробнее здесь на KP.RU.

Кроме того, ВСУ стали чаще применять тактику установки мин-ловушек, замаскированных под предметы повседневного обихода и автомобильные запчасти, на территории Запорожской области.