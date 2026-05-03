Дрозденко: число сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 51

Российские силы ПВО сбили более полусотни беспилотников над Ленинградской областью.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уже несколько часов отражают атаку украинских дронов на Ленинградскую область. Об этом информировал глава региона Александр Дрозденко. Губернатор подробно освещает в социальных сетях все этапы отражения попыток БПЛА ВСУ атаковать объекты на территории Ленобласти.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51», — написал он в Telegram-канале в 05.43 в ночь на воскресенье 3 мая, добавив, что отражение атаки беспилотников продолжается.

Накануне речь шла о том, что в небе над Ленинградской областью ликвидировано 35 дронов.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев информировал, что с начала суток, уничтожено пять украинских беспилотников.

Также сообщалось, что в результате атак на Подмосковье погиб 77-летний местный житель.

Тем временем в Челябинской области сообщили о предотвращении попытки пролета БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше