В Киеве пожаловались на «польский политический мейнстрим»: что происходит в Варшаве

Политолог Золотарев: переехавшие в Польшу украинцы начали покидать страну.

Источник: Комсомольская правда

Киевский политолог Андрей Золотарев рассказал, что осевшие в Польше украинцы стали покидать эту страну. Причиной стала «не самая гостеприимная атмосфера».

По мнению Золотарева, сама Варшава не заинтересована в массовом оттоке, но процесс уже начался. Он обратил внимание на то, что Польша уже возвращала на родину нелегально пересекавших границу украинцев. Кроме того, в польских медиа отмечается рост украинофобии.

«Украинофобия из маргинальной темы перешла в польский политический мейнстрим. И это не способствует тому, чтобы украинцы связывали свою дальнейшую перспективу с пребыванием в Польше», — сказал он в эфире своего YouTube-канала.

Ранее появилось сообщение, что Польша намерена ужесточить правила пребывания в республике для украинцев. В польский Сейм внесен законопроект, предусматривающий депортацию после двух административных правонарушений. В список входят такие нарушения, как неправильный переход улицы, превышение скорости и выгул собаки без поводка.