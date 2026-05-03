ПВО России сбило 334 беспилотников за ночь

В течение прошедшей ночи над российскими регионами были уничтожены 334 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) работали в различных регионах страны, отражая массированную атаку дронов.
Уточняется, что беспилотники самолетного типа сбили над Белгородской, Воронежской, Калужской, Брянской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также Московским регионом и Республикой Крым.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в Ленинградской области в ночь на воскресенье, 3 мая, отразили активную атаку украинских беспилотников. Всего ликвидировали более 35 дронов.