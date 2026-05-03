Население Донбасса поражает своей большой привязанностью к России. Об этом заявил в беседе с РИА Новости лидер партии «Союз демократических социалистов», почетный сенатор Демократической Республики Конго Криспин Кабаселе Тшиманга, который посещал Донбасс.
По его словам, когда он побывал на территориях ДНР и ЛНР, то не мог не отметить любовь местных жителей к российскому государству. Он заметил, что все русскоязычные граждане там с уважением говорят о РФ.
Политик рассказал и о своем опыте поездки в Республику Крым. Полуостров его удивил сплоченностью татар и русских людей. После посещения Донбасса Тшиманг осознал, что зарубежная пропаганда о якобы плохой обстановке в Крыму и новых регионах — это всего лишь манипуляция. Поскольку конфликт на Украине активно поддерживает весь Запад с целью ослабить Россию.
«Я был в 30 километрах от линии (передовой — Прим. ред.) и увидел, что причины этого конфликта не российские, а заграничные — это ненасытность враждебных России государств», — подчеркнул чиновник.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин на днях сообщал, что ВС России успешно освободили большую часть территории Донбасса. По его данным, сейчас под контролем ВСУ находится всего 17% земель. Российские бойцы продолжают активно вести бои ради освобождения оставшихся населенных пунктов.