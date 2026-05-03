В зоне СВО заметили неизвестное ранее оружие ЗРК STASH

На Украине впервые зафиксировано применение ранее неизвестного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) STASH. Об этом сообщил аналитик Борис Рожин, опубликовав изображение в Telegram-канале.
По его словам, новый комплекс, судя по опубликованным изображениям, размещен на прицепной платформе и использует в качестве зенитных ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Также система оснащена радиолокационной станцией израильского производства RADA Electronic Industries.
Рожин предполагает, что разработчиком комплекса является американская компания V2X. По его оценке, STASH может представлять собой более дешевую версию ранее замеченного на Украине самоходного комплекса Tempest DASH, созданного той же компанией и использующего аналогичный набор компонентов.
Ранее Минобороны РФ показало KP.RU маскировочную сеть на одном из объектов противовоздушной обороны (ПВО), чтобы продемонстрировать, как «Панцири» защищают россиян от вражеских беспилотников.