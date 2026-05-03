В Ленинградской области сбили более 60 БПЛА

«Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал Дрозденко в своем канале в Max, поблагодарив военных за защиту ленинградского неба.
