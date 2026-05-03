Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинградской области сбили более 60 БПЛА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Число сбитых беспилотников в ходе последней атаки на Ленинградскую область превысило 60. Основной целью атаки стал порт Приморск, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня ночью Ленинградская область отразила массированную атаку, сбито более 60 вражеских БПЛА. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание, на данный момент последствия возгорания ликвидированы. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано», — написал Дрозденко в своем канале в Max, поблагодарив военных за защиту ленинградского неба.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше