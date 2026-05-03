Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует бывших боевиков «Смерча» для казней военных украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры, указав на некрологи уничтоженных украинцев.
«Некрологи уничтоженных националистов показали, что южнее села Сопычь в составе 101-й бригады ТРО действуют группы боевиков с опытом АТО, состоящие ранее в вооруженном формировании Смерч», — сказал собеседник агентства.
Как уточняется, боевики «Смерча» задействованы в казнях своих военных, а также используются как карательные отряды против мирных жителей.
Напомним, уже не раз сообщалось о зверствах ВСУ. Например, на Запорожском направлении украинские силовики уничтожили почти всех своих же военных из группы в шесть человек, которые намеревались сдаться в плен.