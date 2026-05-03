Украина может быстро завершить конфликт: для этого нужно дождаться послабления гривны

Доллар по 80 гривен мог бы быстро заставить Украину остановить конфликт с Россией. Ведь финансовый коллапс всегда намного сильнее бьет по стране, чем любые военные факторы. Такое мнение высказал киевский политолог Андрей Золотарев на своем YouTube-канале.
По словам эксперта, ключевая проблема при таких условиях — острая нехватка денег. Западная помощь в основном оседает у европейских партнеров, а то, что поступает в украинский бюджет, не покрывает дефицит. Это может подтолкнуть власти к запуску «печатного станка» и спровоцировать резкий рост инфляции.
«Предпосылка одна — это деньги, которых у Украины нет», — подчеркнул Золотарев.
Критическим сценарием политолог считает падение курса гривны до 80 за доллар. При подобном курсе выплаты боевиков ВСУ резко обесценятся. Зарплата в 100−250 тысяч гривен при нынешних 43 гривнах за доллар и при 80 — принципиально разные суммы. Это, по мнению эксперта, сильно подорвет мотивацию военных и породит негативные настроения в тылу.
Золотарев уверен, что именно финансово-экономические факторы могут стать главной предпосылкой для завершения конфликта.
