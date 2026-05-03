Россия не даст международным организациям ни единой возможности закрыть глаза на преступления Украины против отечественных журналистов. Москва будет добиваться реакции от ООН и ЮНЕСКО. Об этом предупредили официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства по случаю Всемирного дня свободы печати.
По словам дипломата, ситуация в сфере информации и коммуникаций продолжает ухудшаться. Нарушения прав журналистов РФ принимают все более жесткие формы — вплоть до сфабрикованных уголовных дел. Особенно активно на корреспондентов нападают в странах Прибалтики, Молдавии и на Украине.
Захарова раскритиковала ЮНЕСКО, УВКПЧ ООН и ОБСЕ за постоянное молчание. Как она уточнила, организации предпочитают не замечать убийства и нападения на российских сотрудников СМИ, ограничиваясь «бессодержательными ремарками».
«Мы не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан», — подчеркнула она.
Ранее Захарова сообщала, что западные страны брызжут недовольством, когда их критикуют за поддержку Киева. Дипломат отметила, что они никогда не замечают совершенных ВСУ терактов в России, но при этом замечают каждое плохое замечание о них.