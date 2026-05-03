Более 40 рейсов задержаны в Пулково после ночной атаки БПЛА

Воздушная гавань начала отправлять и принимать рейсы.

Источник: Комсомольская правда

В Пулково более 40 рейсов задержаны из-за ограничений введенных на фоне ночной угрозы БПЛА, объявленной в Ленинградской области. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, на вылет задержано 42 рейса.

— Отменено на вылет 4 рейса, — уточнили в аэропорту. — С запасных аэродромов ожидается 5 бортов.

В Пулково отметили, что первым после открытия воздушного пространства в Северную столицу прибыл рейс из Красноярска. Отмечается, что обстановка в терминале спокойная, очередей нет.

Ранее губернатор Ленинградской области сообщил о беспилотной опасности в регионе. К утру 3 мая стало известно, что в небе над Ленобластью сбито более 60 БПЛА. По словам губернатора, целью являлся порт Приморск. На территории произошел пожар, горение ликвидировано, разлива нефтепродуктов в акваторию Финского залива не зафиксировано.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
