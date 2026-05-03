В ДНР за неделю сорвали 61 атаку украинских БПЛА

«Системой “Купол Донбасса” и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращена 61 террористическая атака со стороны противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что вблизи электроподстанции в Киевском районе Донецка был сбит БПЛА самолетного типа западного производства со взрывчаткой массой в 30 килограммов. Еще один беспилотник, нацеленный на жилые кварталы, был перехвачен в районе Старобешево.
