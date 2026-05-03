Над российскими регионами уничтожили 75 украинских беспилотников

«Третьего мая текущего года в период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.