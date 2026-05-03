Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*, внесенный в России в перечень террористов и экстремистов, выступил с предложением о расформировании территориальных центров комплектования (ТЦК, структура, аналогичная военкомату). Об этом депутат заявил в своем Telegram-канале.
Такое предложение было спровоцировано очередным случаем избиения сотрудниками ТЦК гражданских лиц, которое произошло в селе Ратное Волынской области.
В своем посте Гончаренко* отметил, что люди боятся ТЦК именно из-за избиений. А сами, в свою очередь, утверждают, что травмы были получены в результате якобы собственной неосторожности. Депутат утверждает, что нужно менять саму систему. Гончаренко призвал к создания на Украине системы гуманитарного рекрутинга.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, на Украине захотели усилить рейды ТЦК по спортзалам для мобилизации качков. В то же время ТЦК и связанные с ними структуры активно торгуют возможностью избежать мобилизации. За деньги можно купить не только отсрочку, но и полную бронь, снятие с воинского учета или даже выезд за границу.
* — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.