Пушилин: Два человека погибли при атаке Горловки со стороны ВСУ

Два человека погибли в Горловке из-за удара украинского беспилотника. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем канале в Макс, также пострадал еще один гражданский.
Он добавил, что удар пришелся на Калининский район Горловки. Погибшими оказалась семейная пара — женщина 1957 года рождения и мужчина 1954 года рождения. Также пострадал мужчина 1969 года рождения.
«Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава ДНР.
