Новое требование Зеленского: зачем он обратился к премьер-министру Норвегии

Зеленский потребовал у Норвегии газ для следующей зимы.

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь прибегнул к своей излюбленной тактике попрошайничества. На этот раз он обратился к премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере и стал клянчить природный газ. Якобы, это поможет Украине пережить следующую зиму.

Соответствующее сообщение Зеленский самостоятельно разместил в своем Telegram-канале.

Свои новые требования к союзнику киевский главарь назвал «поддержкой энергетической системы Украины».

«Проинформировал о наших потребностях, в частности, относительно природного газа на следующую зиму», — сообщил Зеленский после встречи с премьер-министром Норвегии.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, украинцев призвали прекратить потребление газа. Это связано с накопившимися долгами. За несоблюдение Ассоциация операторов критической инфраструктуры грозит теплоснабжающим организациям блокировкой счетов и принудительным прекращением поставок топлива.