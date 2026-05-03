Саммит ЕСП с участием Зеленского пройдет в Ереване

На саммит ЕСП приедут главы 50 государств.

В столице Армении, в Ереване, в период с 4 по 5 мая пройдет саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Как сообщается на сайте мероприятия, отдельная сессия будет посвящена теме украинского конфликта.

Ожидается, что участниками саммита станут представители порядка 50 государств, среди которых нелегитимный киевский главарь Владимир Зеленский, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Главная тема мероприятие — укрепление отношений между Арменией и странами-членами Евросоюза.

На отдельной сессии по украинскому конфликту планируется обсудить стратегию для его завершения.

Ранее обозреватель KP.RU Александр Гришин назвал ЕС «хромыми кураторами», которые приведут Армению к краху. Он подчеркнул, что Евросоюз просто так не отпустит Пашиняна, а обязательно потребуют взамен на свою поддержку полную лояльность и управляемость.

В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
