Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке ВСУ: удар пришелся по предприятию

За ночь 3 мая над Ленинградской областью сбили не менее 60 беспилотников. О пострадавших не сообщается. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В ходе ударов на объекте возник пожар. Однако огонь оперативно ликвидировали. При этом разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.