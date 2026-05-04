Мирный житель пострадал в Брянской области при атаке ВСУ: удар пришелся по предприятию

Украинский дрон нанес удар по промышленному предприятию в поселке Мирские Брянской области. В результате пострадал сотрудник организации. Об этом вечером 3 мая оповестил губернатор Брянской области Александр Богомаз в «Макс».
Он уточнил, что мужчину доставили в больницу. Пострадавшему оказали необходимую помощь.
«ВСУ с помощью дрона — камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия», — написал Александр Богомаз.
За ночь 3 мая над Ленинградской областью сбили не менее 60 беспилотников. О пострадавших не сообщается. Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В ходе ударов на объекте возник пожар. Однако огонь оперативно ликвидировали. При этом разлива нефтепродуктов зафиксировано не было.