Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве БПЛА, предположительно, врезался в здание: что заявил мэр

Собянин: беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вновь нацелились на Москву. В ночь на 4 мая дрон, предположительно, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом оповестил в «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.

По его информации, пока точно не известно о последствиях от падения БПЛА. На месте ЧП уже работают спецслужбы. Инцидент произошел около 01:30 4 мая.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — уведомил Сергей Собянин.

Он не уточнил, о каком здании идет речь.

За прошлую ночь силы ПВО ликвидировали два БПЛА на подлете к Москве. Еще два дрона были уничтожены утром 3 мая. Специалисты экстренных служб произвели работы на месте падения обломков сбитых беспилотников. О пострадавших информации нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше