В Москве БПЛА, предположительно, врезался в здание: что заявил мэр

Украинские беспилотники вновь нацелились на Москву. В ночь на 4 мая дрон, предположительно, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы. Об этом оповестил в «Макс» мэр Москвы Сергей Собянин.
По его информации, пока точно не известно о последствиях от падения БПЛА. На месте ЧП уже работают спецслужбы. Инцидент произошел около 01:30 4 мая.
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — уведомил Сергей Собянин.
Он не уточнил, о каком здании идет речь.
За прошлую ночь силы ПВО ликвидировали два БПЛА на подлете к Москве. Еще два дрона были уничтожены утром 3 мая. Специалисты экстренных служб произвели работы на месте падения обломков сбитых беспилотников. О пострадавших информации нет.