Российские силы ПВО за неделю сбили 2622 дрона ВСУ над регионами РФ

Наибольшее число БПЛА были сбиты 30 апреля и 3 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотных летательных аппарата над различными регионами РФ. Такие данные приводит РИА Новости, основываясь на статистике Минобороны Российской Федерации.

Сообщается, что наиболее часто ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА объекты на территории европейской части России. Наибольшее количество дронов сбиты 30 апреля и 3 мая. В эти дни силы ПВО и РЭБ подавили и уничтожили соответственно 571 и 740 единиц БПЛА.

Также сообщается, что за предыдущую неделю, с 20 по 26 апреля, было перехвачено не менее 2745 украинских дронов.

Тем временем Минобороны РФ показало, как бойцы «Востока» сбили украинские дроны в Запорожье. Российскими военными уничтожены разведывательные БПЛА «Щедрик», «Лелека» и тяжелые гексакоптеры «Баба-Яга».

Также сообщалось, что системы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за четыре часа вечером, 3 мая.

