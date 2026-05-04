Дрон ВСУ атаковал здание в Москве: что об этом известно

Беспилотники ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов попал в здание на западе столицы. Фрагменты беспилотника обнаружили в районе Мосфильмовской улицы. Так проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере «Макс».
По его сведениям, пострадавших в результате атаки нет. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники спецслужб. О масштабе повреждений информации не поступало.
«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», — написал Сергей Собянин.
Всего с начала суток, 3 мая, на подлете к столице сбили восемь украинских дронов. Мэр Москвы не уведомлял о последствиях на земле или пострадавших в результате произведенных ВСУ атак.
Налеты дронов на регион также фиксировались 2 мая. Всего за день на подлете к Москве ликвидировано не менее девяти беспилотников.
Свыше 60 дронов уничтожили также в Ленинградской области. Массированная атака на регион зафиксирована ночью 3 мая. Ключевой целью украинских боевиков стал морской торговый порт Приморск. Известно, что в результате ударов на объекте вспыхнул пожар. Огонь удалось оперативно потушить. Жертв и пострадавших нет.
Как отмечает Минобороны, наибольшее количество дронов ВСУ за семь дней сбито над регионами России 30 апреля и 3 мая. Силы ПВО в течение недели уничтожили как минимум 2622 украинских беспилотников над различными субъектами РФ. Наиболее часто ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА цели на территории европейской части страны. За 30 апреля силы ПВО и средства РЭБ подавили и уничтожили 571 дронов. За 3 мая над регионами ликвидировали 740 единиц БПЛА.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев считает, что летевшие на регионы РФ ночью 3 мая БПЛА могли запустить с территории Латвии. По словам эксперта, в случае с Московской областью это могли быть также Черниговская или Сумская области Украины. Специалист пояснил, что запускать дроны из Прибалтики Киеву выгоднее.