Боец СВО «Пушок» за несколько месяцев дослужился до инструктора БПЛА

Боец СВО с позывным «Пушок» рассказал, как прошел за три месяца путь от новобранца до инструктора по БПЛА за несколько месяцев. Об этом пишут РИА Новости.
Парень вырос в Иркутской области, родителей у него не было, рос с опекунами, подписал контракт полгода назад. Он прошел обучение на оператора FPV-дронов, участвовал в выполнении боевых задач. А теперь он обучает новых бойцов.
Как он рассказал изданию, подготовка операторов БПЛА является важной частью работы его подразделения, а обучение ведется в ускоренном режиме с акцентом на практику.
Ранее сообщалось о том, как ветерана СВО устроили оператором ЕДДС в Иркутской области.
