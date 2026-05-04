Украинские командиры предлагают военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, выкупить право на демобилизацию и возможность покинуть передовую. Подобные факты, в частности, зафиксированы в отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала», который находится в Запорожской области.
«Погибающим в Лесном под Гуляйполем боевикам “Скалы” командиры предложили выкупить свободу и возможность уйти с передовой», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сообщается, что многие военнослужащие занимаются поиском денег, так как за право покинуть передовую командиры ВСУ запрашивают до нескольких десятков тысяч долларов.
Ранее украинский пленный рассказал, как их заставляли платить за доставку продуктов на позиции.
Другой пленный военнослужащий ВСУ пожаловался, что командиры заставляли солдат с передовой платить за получение посылки от родных.
