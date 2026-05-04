Группировка «Восток» уничтожила технику производства США в Запорожской области

Там рассказали, что разведывательный расчет БПЛА группировки обнаружил тыловые маршруты переброски резервов украинских формирований. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования логистики ВСУ расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля.
«Осуществляя патрулирование и применяя тактику засад, операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов “Ланцет” перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате ударов уничтожены бронетранспортер M1117, боевая бронированная машина HMMWV производства США и автомобильная техника противника», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что в результате работы расчетов беспилотной авиации Восточной группировки находившаяся в транспорте живая сила ВСУ была ликвидирована, украинские военные, попытавшиеся скрыться после поражения машин, уничтожены, а подвоз резервов на этом участке пресечен.