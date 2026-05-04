Группировка «Восток» уничтожила технику производства США в Запорожской области

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» уничтожили FPV-дронами и «Ланцетами» бронетранспортер M1117 и боевую бронированную машину HMMWV производства США в Запорожской области, сорвав ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2024

Там рассказали, что разведывательный расчет БПЛА группировки обнаружил тыловые маршруты переброски резервов украинских формирований. Противник пытался осуществить подвоз подкреплений скрытно, используя сеть грунтовых дорог для одиночного перемещения техники. Для блокирования логистики ВСУ расчеты ударных беспилотников установили рубежи контроля.

«Осуществляя патрулирование и применяя тактику засад, операторы FPV-дронов и барражирующих боеприпасов “Ланцет” перехватили вражеские машины на марше. Удары наносились по двигающимся целям. В результате ударов уничтожены бронетранспортер M1117, боевая бронированная машина HMMWV производства США и автомобильная техника противника», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что в результате работы расчетов беспилотной авиации Восточной группировки находившаяся в транспорте живая сила ВСУ была ликвидирована, украинские военные, попытавшиеся скрыться после поражения машин, уничтожены, а подвоз резервов на этом участке пресечен.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
