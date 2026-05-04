Бойцы группировки «Запад» уничтожили пункты запуска БПЛА и сорвали снабжение ВСУ

«Расчеты РСЗО “Ураган-1” 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продуктов питания для подразделений ВСУ, а также уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами противника в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что в ходе воздушной разведки было обнаружено значительное скопление живой силы и техники ВСУ, координаты передали на командный пункт артиллерии. Залп реактивных снарядов калибра 220 мм был осуществлен с высокой точностью на расстояние нескольких десятков километров, все выявленные цели уничтожены. Корректировка огня производилась с помощью расчетов БПЛА в режиме реального времени.
Высокая мобильность «Ураганов» позволяет выполнять огневые задачи за считаные минуты. После боевой стрельбы расчет свернул машину и совершил смену позиции для исключения ответного огня. Передача изображения и координация велась с применением штатных отечественных средств связи, не завязанных на социальные сети и мессенджеры.