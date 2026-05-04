Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы группировки «Запад» уничтожили пункты запуска БПЛА и сорвали снабжение ВСУ

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган-1» группировки войск «Запад» уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами противника, а также сорвали подвоз боеприпасов и продовольствия для подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО “Ураган-1” 273-й артиллерийской бригады 34-й артиллерийской дивизии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продуктов питания для подразделений ВСУ, а также уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами противника в зоне проведения СВО в Харьковской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что в ходе воздушной разведки было обнаружено значительное скопление живой силы и техники ВСУ, координаты передали на командный пункт артиллерии. Залп реактивных снарядов калибра 220 мм был осуществлен с высокой точностью на расстояние нескольких десятков километров, все выявленные цели уничтожены. Корректировка огня производилась с помощью расчетов БПЛА в режиме реального времени.

Высокая мобильность «Ураганов» позволяет выполнять огневые задачи за считаные минуты. После боевой стрельбы расчет свернул машину и совершил смену позиции для исключения ответного огня. Передача изображения и координация велась с применением штатных отечественных средств связи, не завязанных на социальные сети и мессенджеры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше