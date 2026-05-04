Артиллеристы «Востока» уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

«В ходе воздушной разведки операторы БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток” выявили пункты размещения и позиции управления беспилотниками украинских формирований в Запорожской области. Противник оборудовал укрытия в застройке населенного пункта Воздвижевка, а также замаскировал часть сил в прилегающих лесополосах. Координаты целей передали артиллеристам. Расчеты “Гиацинта-С” нанесли точные удары осколочно-фугасными снарядами», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что прямыми попаданиями артиллеристы разбили капитальные строения, где прятались операторы вражеских дронов, и полностью разрушили укрепления в лесополосах. В результате пункты управления беспилотной авиацией разрушены, антенны и оборудование связи выведены из строя, а находившаяся в зданиях и лесополосах живая сила ВСУ ликвидирована.