Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ под Добропольем

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Расчет 203-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» артиллерийского соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчет самой мощной артиллерийской системы — 203-мм самоходной артиллерийской установки 2С7М “Малка” — артиллерийского соединения группировки войск “Центр” разгромил опорный пункт формирований ВСУ в ходе выполнения огневых задач на добропольском направлении специальной военной операции», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что нанесение удара по опорному пункту противника, расположенному в промзоне, было скорректировано с помощью расчета БПЛА «Орлан». Получив координаты цели, расчет боевой машины выдвинулся в район боевого применения. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом 110 кг каждый, поразив разведанное ранее скопление противника на расстоянии более 25 км.

В Минобороны отметили, что расчеты САУ «Малка» продолжают круглосуточно выполнять боевые задачи, применяя различные типы боеприпасов для поражения скоплений живой силы и техники противника как на переднем крае, так и в глубине его обороны, тем самым поддерживая наступление штурмовых подразделений на добропольском направлении.

