Группировка «Север» уничтожила опорные пункты ВСУ в Харьковской области

Командир танковой роты с позывным Мари рассказал, как организована связь в подразделении. «Для связи мы используем радиостанции. На крайний случай у нас есть мессенджеры, которые утверждены министерством обороны. Гражданские средства связи мы не используем. Интернет-соединение мы обеспечиваем спутниковыми тарелками, а также к нам проведены оптоволоконные линии. За счет этого я успешно управляю своим подразделением как в закрытых огневых позициях, так и в бронегруппе», — отметил военный.