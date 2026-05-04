Группировка «Север» уничтожила опорные пункты ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Экипажи танков Т-72Б3М 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили опорные пункты и личный состав ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Один из экипажей танков Т-72Б3М в ходе боевой работы уничтожил опорные пункты и живую силу ВСУ. В ходе воздушной разведки подразделение войск беспилотных систем выявило опорные пункты и скопление живой силы противника на определенном участке. Огневое поражение было нанесено осколочно-фугасными боеприпасами из 125-мм пушки. На выполнение боевой задачи у экипажа ушло не более 10 минут», — говорится в сообщении.

Стрелок с позывным Смут рассказал, что экипаж во время дежурства заметил вражеский самолет-разведчик и сбил его из пулемета. «Заметили летящий низко самолет-разведчик. Из пулемета начали стрелять по нему. FPV-дрон пытался зайти на нашу огневую позицию, повредить орудие, но был нами успешно сбит. Вот остатки собрали, вот с надписью “Bandera AKB”, — сказал военнослужащий.

Командир танковой роты с позывным Мари рассказал, как организована связь в подразделении. «Для связи мы используем радиостанции. На крайний случай у нас есть мессенджеры, которые утверждены министерством обороны. Гражданские средства связи мы не используем. Интернет-соединение мы обеспечиваем спутниковыми тарелками, а также к нам проведены оптоволоконные линии. За счет этого я успешно управляю своим подразделением как в закрытых огневых позициях, так и в бронегруппе», — отметил военный.

В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки «Север» продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигаясь вперед и оттесняя противника от государственной границы.