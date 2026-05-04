Пленный: инструкторы ВСУ вместо обучения мобилизованных смотрели фильмы

Инструкторы украинских формирований в учебных частях игнорировали свои обязанности и смотрели фильмы вместо тренировок с мобилизованными, заявил пленный Сергей Валябский, который был стрелком в 157-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.
«Инструкторы, как правило, хотели учебные часы как можно больше сжать, чтобы было больше свободного времени. До обеда все проводили, а потом расходились по своим местам. Рассказывали, что они смотрели фильмы, кто-то играл», — уточнил мужчина, слова которого цитирует ТАСС.
Валябский также обратил внимание, что в его части был командир, который постоянно был пьян. Пленный отметил, что сам видел офицера в таком состоянии, когда тот будил его ночью. Мужчина добавил, что однажды за командиром приехало руководство, чтобы отправить его на реабилитацию.
Напомним, в сентябре 2025 года пленный украинский военнослужащий Дмитрий Хвостик заявил, что группу мобилизованных ВСУ отправили в зону боевых действий без обучения. По его словам, вместо окончания подготовки украинских солдат направили рыть окопы.