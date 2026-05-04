От деревообработки до социального предпринимательства: ветераны СВО представили бизнес-проекты для господдержки

Программа «СВОй старт» открыта в центре «Мой бизнес» в середине апреля, участниками стали 45 ветеранов специальной военной операции и их близкие. Проект реализуется при поддержке Правительства Новосибирской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«В регионе комплексно поддерживают инициативы ветеранов СВО и их семей. Этап открытой экспертизы в программе “СВОй старт” — логичная проверка разрабатываемых идей на прочность. Наставники программы разберут каждый проект, отметят уязвимости и точки роста. Это поможет ветеранам скорректировать идеи до старта, убедиться в их жизнеспособности и выйти на финальную защиту с сильным проектом. А мы удостоверимся в том, что региональные налоговые льготы и поддержка центра “Мой бизнес” будут направлены на предпринимательские инициативы, у которых есть реальный потенциал для развития», — рассказал и. о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов.
В ходе открытой экспертизы проекты оценивались по нескольким параметрам: реализуемость, финансовая модель, рыночные риски, управленческие решения.
Среди бизнес-идей, которые прошли открытую экспертизу, — широкий спектр направлений: от традиционных производств, деревообработки и развития СТО до социальных проектов и креативных индустрий.
Центр «Мой бизнес» оказывает ветеранам СВО и их семьям комплексную поддержку: от обучения и консультаций до помощи в продвижении и льготного финансирования.
Усилить эту работу призвано соглашение, которое также подписали 30 апреля центр «Мой бизнес» и филиал Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Новосибирской области. Документ закрепляет совместную работу по поддержке ветеранов СВО и членов их семей — как в предпринимательстве, так и в смежных сферах.
Как отметил Михаил Космынин, в центре «Мой бизнес» действует многоступенчатая система поддержки ветеранов СВО и членов их семей. Начинающим доступны регистрация бизнеса без госпошлины, бесплатное обучение и консультации по юридическим вопросам, налогам и бухучету. Действующим предпринимателям специалисты центра помогут с продвижением, автоматизацией процессов и льготным финансированием.
Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробную информацию о мерах господдержки можно получить на сайте центра «Мой бизнес» или по телефону 8 800 600 34 07.