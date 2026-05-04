Украинские военные, измученные долгим отсутствием поставок еды, просили сослуживцев убить их. Такая информация получена в результате радиоперехвата, пишет РИА Новости.
Сообщается, что в перехваченном разговоре украинского военнослужащего с командиром ВСУ шла речь о том, что одно из подразделений на позициях в Запорожской области оказалось лишённым не только продовольствия, но и питьевой воды.
«Они сами меня умоляют, сами умоляют их уже “обнулить”… Они уже сдыхают с голоду и без воды, так же, как и мы. Мы чем можем, тем подкармливаем, нам самим не хватает», — сказал солдат ВСУ в разговоре с командиром. При этом командир ответил, что возможности доставлять продовольствие на передовую нет из-за проблем с дронами.
Некоторые позиции ВСУ на момент упомянутого разговора не получали продовольствия пять дней, сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что украинские командиры предлагают военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения, выкупить право на демобилизацию и возможность покинуть передовую. За это требуют до нескольких десятков тысяч доллров.
Тем временем главком ВСУ Сырский публично пожаловался на нехватку боевых медиков.