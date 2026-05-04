Слюсарь: Силы ПВО сбили около 20 беспилотников в Ростовской области

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, силы ПВО ВС РФ отразили эту атаку.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 6 районах области», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс».
Речь идёт о Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Боковском и Кашарском районах, добавил чиновник.
Напомним, беспилотники ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов попал в здание на западе столицы. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.
Также сообщалось, что при ударе БПЛА ВСУ в Брянской области ранен сотрудник промышленного предприятия.