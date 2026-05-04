Слюсарь: Силы ПВО сбили около 20 беспилотников в Ростовской области

Украинские дроны сбиты в шести районах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на понедельник, 4 мая. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, силы ПВО ВС РФ отразили эту атаку.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 6 районах области», — написал Слюсарь в мессенджере «Макс».

Речь идёт о Чертковском, Шолоховском, Миллеровском, Каменском, Боковском и Кашарском районах, добавил чиновник.

Напомним, беспилотники ВСУ в течение дня пытались атаковать Москву. По предварительным данным, один из дронов попал в здание на западе столицы. Об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Также сообщалось, что при ударе БПЛА ВСУ в Брянской области ранен сотрудник промышленного предприятия. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
