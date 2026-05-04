Пушилин раскрыл, чем обернется создание Западом нового военного блока с Украиной

Если инициативы Запада о создании совместного с Украиной военного блока будут реализованы, это даст негативные результаты. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Я расцениваю это как негативные последствия, которые могут привести вот как раз к новым негативным реалиям», — сказал глава ДНР.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США и ЕС могут создать новый военный блок вместе с Украиной в качестве «ведущего участника». Он отметил, что Москва все еще готова к переговорам. Россия привержена дипломатическому решению украинского конфликта. Глава МИД также напомнил, что развертывание иностранного военного контингента на Украине не представляется возможным без помощи США.