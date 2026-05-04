Едва хватает на танки и вертолеты: в Британии раскрыли способность страны перевооружиться

Times: у Британии нет денег на покупку новых вооружений.

Источник: Комсомольская правда

У Британии нет средств на покупку новых видов вооружений вплоть до 2030 года. Об этом в интервью Times сообщил экс-глава объединенного командования ВС Великобритании Ричард Бэрронс.

По его словам, сейчас Лондон и вооруженные силы королевства могут только «думать» о подготовке к войне. Купить новое вооружение они не могут из-за недостатка финансирования. Так что сегодня британские ВС кое-как находят деньги на танки, вертолеты и артиллерию, но не на барражирующие боеприпасы и дроны-камикадзе или средства с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ).

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что Британия будет ежегодно предоставлять Украине военную помощь в размере 3,6 миллиарда долларов. Между странами достигнута соответствующая договоренность.

До этого Британия экстренно выделила 35 миллионов фунтов стерлингов (44 миллиона долларов), чтобы помочь Украине восстановить энергетику и поддержать тех, кто пострадал от длительного кризиса.