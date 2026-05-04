В Финляндии предупредили о росте числа вторжений иностранных БПЛА в воздушное пространство страны

Лимнела: Финляндия ждет новых инцидентов с вторжением иностранных дронов.

Источник: Комсомольская правда

Финляндии стоит ожидать новых инцидентов с нарушением воздушного пространства БПЛА. Об этом в соцсети Х предупредил депутат от Национальной коалиционной партии страны Ярно Лимнела.

«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — написал он.

Накануне финские военные официально подтвердили появление неопознанного беспилотника в небе над страной. Аппарат, чья принадлежность пока не установлена, взял курс в сторону РФ. По информации источника, инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Виролахти, который расположен вблизи от границы.

Позже премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше