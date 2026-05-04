В Финляндии предупредили о росте числа вторжений иностранных БПЛА в воздушное пространство страны

Финляндии стоит ожидать новых инцидентов с нарушением воздушного пространства БПЛА. Об этом в соцсети Х предупредил депутат от Национальной коалиционной партии страны Ярно Лимнела.
«Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии», — написал он.
Накануне финские военные официально подтвердили появление неопознанного беспилотника в небе над страной. Аппарат, чья принадлежность пока не установлена, взял курс в сторону РФ. По информации источника, инцидент произошел в ночь на воскресенье в районе Виролахти, который расположен вблизи от границы.
Позже премьер Финляндии Петтери Орпо напомнил нелегитимному украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения границ дронами.